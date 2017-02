Justin Bieber tut sich mit Rita Ora zusammen?

Dienstag, 07. Februar 2017, 22:10 Uhr

Justin Bieber macht mit Rita Ora zusammen Musik. In einem Video der Britin auf Snapchat spielt der 22-Jährige auf einem Keyboard, während die 26-Jährige ihn mit ihrer Stimme begleitet und singt: „And I hope that you feel the same way too.“

Entsteht da vielleicht schon bald ein gemeinsames Musik-Projekt? In dem Video singen sie im Duett ‚All My Life‘ von K-Ci und JoJo. Tatsächlich wurde Justin Bieber und Rita Ora schon häufiger eine Romanze nachgesagt. Bestätigt hat das bisher jedoch keiner von beiden. Lediglich Ora gestand während eines Auftritts bei ‚4Music‘ im Jahr 2014, dass sie den ‚Baby‘-Hitmacher attraktiv fände: „Wem gefällt er nicht? Mir gefällt, wie er sich entwickelt, erwachsen wird und wie er sein Ding durchzieht. Mir gefällt seine Haltung und wie er sich selbst führt.“

Eigentlich wollte sich der Mädchenschwarm erst mal aus der Öffentlichkeit zurückziehen und eine musikalische Pause einlegen. Das berichtete zumindest die britische Zeitung ‚Daily Star‘. Die Auszeit soll im September diesen Jahres beginnen. Möglicherweise sind dem Kanadier die anstrengenden letzten Jahre aufs Gemüt geschlagen. Die Auszeit wolle er nutzen, um zu sich selbst zu finden, zu reisen und Zeit für seine Freunde und seine Familie zu haben.