"Life" mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds: Neuer Trailer!

Dienstag, 07. Februar 2017, 12:13 Uhr

Wie ist zu handeln, wenn die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit zugleich ihr Todesurteil bedeuten könnte? Ab 23. März begeben sich eine Gruppe Wissenschaftler im mitreißenden Sci-Fi-Thriller ‚Life‘ auf eine bahnbrechende Expedition, die unvorstellbare Folgen nach sich zieht…

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

In den Hauptrollen zwei absolute Hollywood-Hochkaräter: Jake Gyllenhaal („Southpaw“, „Prisoners“) und Ryan Reynolds („Deadpool“, „Buried – Lebend begraben“). An ihrer Seite spielt der schwedische Exportschlager Rebecca Ferguson („Girl on the Train“, „Mission Impossible – Rogue Nation“). Jetzt gibt es einen neuen Trailer und neue Bilder!

Die Forschungsmission einer Gruppe Wissenschaftler auf einer internationalen Raumstation wird zu einem Trip in schlimmste Urängste: Eines Tages entdeckt das sechsköpfige Team einen sich rapide entwickelnden Organismus, der für die Auslöschung allen Lebens auf dem Mars verantwortlich ist und bald nicht nur die Crew, sondern auch den gesamten Planeten Erde bedroht…

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH