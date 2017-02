Nicole Kidman macht Werbung: "Das ist ein Gottesgeschenk für mich"

Dienstag, 07. Februar 2017, 8:58 Uhr

Nicole Kidman wurde als das neue Gesicht der Hautpflege-Marke ‘Neutrogena‘ verkündet. Die 49-jährige Schauspielerin bezeichnet die Zusammenarbeit als „perfekte Ehe“, da für sie ein makelloser Teint unabdingbar ist.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Zu ihrem neuen Job hat sich die blonde Schönheit mit dem makellos glatten Antlitz wie folgt geäußert: „Gute Haut ist mir extrem wichtig. Ich benutze die Produkte seit einer halben Ewigkeit und lese viel darüber in Zeitschriften. Das ist ein Gottesgeschenk für mich.“ Der ‘Lion‘-Star hat auch zugegeben, dass sie schon immer ein großer Fan der Marke war, vorallem von der Sonnencreme mit Schutzfaktor 100.

Dass sie nun als neues Gesicht auserwählt wurde, macht sie besonders stolz: „Ich bin mit einem großen Bewusstsein über die Wichtigkeit geschützter Haut aufgewachsen. Ich versuche immer noch, alle davon zu überzeugen, ihre Haut zu pflegen. Genau wie ‘Neutrogena‘. Es wäre so toll, wenn Hautkrebs weltweit zurückgeht.“

Nicole berichtet auch, dass sich ihre tägliche Schönheitsprozedur im Laufe der Zeit verändert hätte. (Das glauben wir gerne!) Von einer schnellen und simplen Routine ist sie mittlerweile abgewichen. Heutzutage macht sie sich mehr Gedanken darüber, was sie an ihr Gesicht lässt. ‘PEOPLE‘ erzählt sie: „Ich denke, wenn man jung ist, nimmt man Gesichtsreiniger und Feuchtigkeitscreme. Jetzt schaue ich, was ich tun kann, um mein Gesicht so lang wie möglich jung zu halten. Ich glaube, das tun wir alle.“ Nicoles Werbespot für ‘Neutrogena‘ wird das erste Mal zu den Oscars gezeigt. Die 89. Verleihung des Filmpreises findet am 26. Februar im Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien, statt. Nicole ist verheiratet mit Keith Urban (49) und Mutter von vier Kindern: Isabella (24), Connor (22), Faith (6) und Sunday (8). (Bang/KT)