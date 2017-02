Oscars: Hier ist das wohl berühmteste Klassenfoto der Welt

Dienstag, 07. Februar 2017, 12:03 Uhr

Gestern fand der traditionelle Oscar-Lunch der Nominierten in Los Angeles statt. Alle Anwärter auf den wichtigsten Filmpreis der Welt trafen sich zum entspannten Mittagessen mit Drinks und Fototermin. Der Dresscode war eher casual-leger. Musikgott und frischgebackener Drillings-Vater Pharrell Williams (43) kam sogar einfach nur mit Sweater und Cap.

Pharrell Williams beim Gruppenfoto. Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S.

Es war wie immer so eine Art Schaulaufen für die große Oscar-Nacht, als die Nominierten sich zum traditionellen Mittagessen versammelten. Beim Lunch schossen sie Selfies und tauschen sich bei entspannter Atmosphäre aus.

Dies waren gestern 165 Künstler und Filmschaffende, die 2016 an den besten Filmen mitwirkten. In dem sympathischen Gruppenfoto sieht man vertraute Gesichter wie Ryan Gosling (36), Mel Gibson (61), Emma Stone (28) und Nicole Kidman (49). Alles in einem ist das wohl das berühmteste Klassenfoto der Welt.

Laura Dern und Nicole Kidman. Foto: Michael Yada/ A.M.P.A.S.

Für das Event warfen sich die Hollywood-Stars und Filmemacher ganz unterschiedlich in Schale. Natalie Portman (35), die für ihre Rolle als Jackie Kennedy, als beste weibliche Hauptdarstellerin nominiert ist, kam in einem knielangen schwarzen Kleid, das ihren Babybauch in voller Gänze zeigte.

Die Australierin Nicole Kidman trug ein hübsches, hellgraues Tweetkostüm mit silbernen Lurexfäden und einem breiten glänzenden Gürtel. (Das „Klassenfoto ganz unten lässt sich durch Klick vergrößern!)

Casey Affleck, Regisseur Kenneth Lonergan und Matt Damon . Foto: Michael Yada/ A.M.P.A.S.

Es waren ausnahmsweise die Männer, die eine ganze Bandbreite an verschiedenen Looks zeigten. Die meisten entschieden sich ganz klassisch für Anzug und Krawatte, aber viele nutzen den lockeren Dresscode auch aus, zogen nur einen Sakko über das Hemd oder T-Shirt. Den Vogel in Sachen Lässigkeit, schoss aber mal wieder Pharrell ab! Der „Happy“-Sänger sticht selbst auf einem Foto mit 163 Leute mit seinem Sweatshirt und grüner Basecap total heraus.

Die Oscars werden unter Moderation von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel am 26. Februar in Los Angeles zum 89. Mal verliehen.(LK/dpa)

Octavia Spencer, Emma Stone und Viola Davis. Foto: Aaron Poole/ A.M.P.A.S.

Foto: Image Group LA / A.M.P.A.S.

Foto: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S.