"Rings 3" im Kino: Jetzt gewinnen!

Dienstag, 07. Februar 2017, 17:27 Uhr

Samara kehrte nach ‚Ring‘ und ‚Ring 2‘ nun wieder zurück auf die große Leinwand – und zeigt sich grausamer und erbarmungsloser als je zuvor!

Samara hat die Haare schön, aber mal wieder die Schnauze voll … Foto: Paramount Pictures

In ‚Rings 3‘ gerät das junge Pärchen Julia (Matilda Lutz) und Holt (Alex Roe) 13 Jahre nach den Ereignissen von ‚Ring‘ an das todbringende Video und wendet sich verzweifelt an Gabriel, einen Professor, gespielt von „Big Bang Theory“-Star Johnny Galecki. Dieser soll herausfinden, was es mit dem mysteriösen Video auf sich hat und wie man es aufhalten kann.

Das Sequel ist ein Muss für alle Horror-Freunde, denn es bietet Einblicke in die mysteriöse Vergangenheit von Samara und liefert Antworten auf die Frage, warum sie sich immer wieder unschuldige Opfer sucht und erbarmungslos frisches Blut vergießt. Die Legende lebt weiter … „Denn nichts wird sie vergessen und nichts wird sie vergeben!“





