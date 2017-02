Sharon Stone in "Basic Instinct": Beinspreiz-Rätsel nach 25 Jahren gelöst

Dienstag, 07. Februar 2017, 22:25 Uhr

Kinofans in aller Welt denken bei Paul Verhoeven sofort an eine Filmszene: Sharon Stones skandalösen Auftritt im Thriller „Basic Instinct“. Der umstrittene Regisseur hat eine Weltkarriere gemacht. Jetzt leitet er die Jury der Berlinale.

Ursprünglich wollte der 1938 in Amsterdam geborene Paul Verhoeven der Wissenschaft dienen, studierte Mathematik und Physik. Als seine damalige Freundin und spätere Ehefrau 1966 ungeplant schwanger wurde, dachte er daran, den Beruf des Lehrers zu wählen. Doch er war, wie er selbst einmal sagte, „vom Kino-Virus infiziert“. Seit 30 Jahren gehört er zu den erfolgreichsten Hollywood-Regisseuren.

Verhoeven hat bei vielen Hits Regie geführt. Derzeit sorgt sein Vergewaltigungsdrama „Elle“ (ab 16. Februar in den deutschen Kinos) für Furore. Hauptdarstellerin Isabelle Huppert bekam bereits einen Golden Globe und darf auf einen Oscar hoffen. Doch Filmfans verbinden seinen Namen vor allem mit der Schlüsselszene des Erotik-Thrillers „Basic Instinct“ (1992): Hauptdarstellerin Sharon Stone schlägt bei einem Verhör ihre Beine übereinander – und unter dem knappen Kleid trägt sie, weithin sichtbar, keine Unterwäsche.

Dem in Den Haag aufgewachsenen Sohn eines Lehrers und einer Hutmacherin brachte „Basic Instinct“ endgültig den Ruf eines Skandal-Regisseurs ein. Die Ursache für seine Lust am Schockieren hat er bei sich selbst ausgemacht: Die ungewollte Schwangerschaft habe ihn verwirrt, weshalb er sich einer sehr gläubigen Pfingstgemeinde angeschlossen habe. Diese Zeit nannte er später „religiöse Psychose“. Er habe dabei die dunklen Seiten in sich entdeckt, erklärte er in einem Interview: „Meine Arbeit wurde zu einem Anker in der Wirklichkeit, darum hatte ich das Bedürfnis, alles so explizit darzustellen.“

Im Interview mit dem aktuellen „Playboy“ verriet Verhoeven nun Details der berühmten Szene aus „Basic Instinct“ (1992), bei der Sharon Stone (58) die Beine spreizt und bis heute gerätselt wurde: Hat sie was drunter? Verhoeven sagte dazu: „Während der Dreharbeiten ging ich mit Sharon einmal zum Essen aus, und da erzählte ich ihr von einer Frau aus meiner Studentenzeit in Holland.“

„Basic Instinct“ (1992) von Paul Verhoeven. FOTO: TMG/ WENN.com

„Die kam zu jeder Party im Kleid und ohne Höschen. Sie setzte sich dann ganz demonstrativ genau dorthin, wo wir sie alle sehr gut sehen konnten, und spreizte ihre Beine. Darauf angesprochen, sagte sie bloß: ‚Ich weiß, dass ihr Jungs da einen tiefen Einblick bekommt, deshalb mache ich es ja. Mich macht das richtig scharf.'“ Als er Sharon die Geschichte erzählt habe, „war sie sofort bereit, das in den Film einzubauen“, so der 78-Jährige weiter. „Diese Szene stand so vorher gar nicht im Drehbuch“, und er fügte hinzu: „Ja, man sieht die Vagina von Sharon Stone“. (dpa/KT)