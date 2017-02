Adele: Ist der richtige Zeitpunkt für Baby Nr. 2 da?

Mittwoch, 08. Februar 2017, 22:27 Uhr

Adele will angeblich so schnell wie möglich schwanger werden. Derzeit gönnt sich die ‚Hello‘-Sängerin eine wohlverdiente dreimonatige Pause vom Musikbusiness, nachdem sie ihre Nordamerika-Tour erfolgreich abgeschlossen hat.

Ab Ende Februar stehen Auftritte in Australien und Neuseeland an. Im Juni schließt die Künstlerin ihre Welttournee dann mit einer Reihe an Konzerten in der ‚Wembley‘-Arena in ihrer Heimatstadt London ab. Und bis dahin arbeitet sie angeblich bereits fleißig an einem anderen Ziel – einem weiteren Kind mit ihrem Lebensgefährten Simon Konecki. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Sun‘: „Adele und Simon haben darüber geredet, ihre Familie zu vergrößern. Sie haben das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Sie hat ihre Australien-Tour, dann ‚Wembley‘, und dann hat sie nichts mehr im Terminplan stehen, also passt es perfekt.“

Die 28-Jährige will anscheinend so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen: „Sie will schwanger sein, wenn die Gigs in London starten – und dann kann sie eine weitere lange Pause nehmen.“ Bei ihrem letzten Gig in Phoenix hatte Adele ihre Fans verblüfft, indem sie als Abschiedsworte gerufen hatte: „Ich sehe euch auf der anderen Seite. Ich werde noch ein Baby bekommen!“ Mit ihrem Partner hat sie bereits den vierjährigen Sohn Angelo James.