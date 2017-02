Alessandra Meyer-Wölden: Mit Babybauch aufs Tanzparkett

Mittwoch, 08. Februar 2017, 19:21 Uhr

Alessandra Meyer-Wölden lässt sich von gar nichts aufhalten. Auch nicht von einer Schwangerschaft mit einer dicken Zwillings-Babykugel. Die 33-Jährige gibt weiter Vollgas und bringt sogar noch ein paar Tanzeinlagen aufs Parkett. Auf Instagram postete sie jetzt ein Video von ihrem Zumba-Kurs.

In dem Clip sieht man eindeutig, dass sich die Schmuckdesignerin auch mit Babybauch ziemlich gut bewegen kann. Dabei lacht sie auch noch fröhlich und hat sichtlich Spaß. „Vergiss niemals, jeden Moment zu genießen und Spaß zu haben“, schreibt die Blondine darunter. Damit ist sie ein Vorbild für viele Fans. Kommentare wie „Ich glaube, du bist die schönste Schwangere, die ich je gesehen habe“ und „Respekt, du scheinst deine Schwangerschaft zu genießen“ sammeln sich unter dem Post. Ein anderer Follower schreibt zum Beispiel: „Du bist einfach so crazy! Genial! Das gefällt mir! Bleib wie du bist – herrlich sympathisch!“

Ein von Alessandra Meyer-Wölden (@ameyerw) gepostetes Video am 7. Feb 2017 um 7:36 Uhr

Die Ex von Oliver Pocher hatte 2016 an der TV-Tanz-Show ‚Let’s Dance‘ teilgenommen. Gemeinsam mit Profitänzer Sergiu Luca schied sie in der achten Live-Show aus und wurde somit Siebte. Doch die Leidenschaft für das Tanzen hat sie definitiv von dort mitgenommen. Am 24. Februar läuft auf ‚RTL‘ die erste Folge der neuen ‚Let’s Dance‘-Staffel. Diesmal wird Alessandra die beliebte Show aber wohl mit ihrem Babybauch vor dem Fernseher verfolgen.