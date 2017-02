Alexa Feser verschiebt Album: Neue Single ist da

Mittwoch, 08. Februar 2017, 16:26 Uhr

Das zweite Album von Deutsch-Popstar Alexa Feser (27) wird statt im Februar nun doch erst am im April 2017 veröffentlicht. Zur erneuten Verschiebung gab die Sängerin und Songwriterin eine Erklärung ab.

Foto: Marcel Schaar

Darin heißt es: „Ihr Lieben, der 24. Februar fällt dieses Jahr auf den 21. April: es gibt für mich und mein Team ein paar gewichtige Gründe, dass mein Baby „Zwischen den Sekunden“ etwas später als geplant auf die Welt kommt. Das Album soll zum Zeitpunkt der Veröffentlichung denkbar gute Umstände haben. Und das wird es nun. mein Team und ich haben über zwei Jahre daran gearbeitet und möchte natürlich, dass es möglichst viele Menschen erreicht, dass ich damit ganz viel touren kann und einfach das machen kann, was ich am meisten liebe: Musik.“

Die Tour- Termine seien davon natürlich nicht betroffen“, so Feser. „Ich freu mich sehr euch ganz bald auf meiner Tour zu sehen. In den nächsten Wochen folgen dann ein paar wirklich freudige News, was alles im April und Mai auf mich und auch auf Euch zukommt. Eure AF“

Seit letzten Freitag gibt es als Appetizer auf das neue Werk die neue Single „Wunderfinder“ feat. Curse. Und hier das Video zur Single!

Foto: Marcel Schaar

Im Mai ist Alexa auf Deutschlandtournee:

04.05.2017 Bremen, Lagerhaus

05.05.2017 Hannover, Musikzentrum

06.05.2017 Bochum, Zeche

08.05.2017 Münster, Jovel

09.05.2017 Neunkirchen, Gebläsehalle

10.05.2017 Köln, Gloria

12.05.2017 Stuttgart, Im Wizemann

13.05.2017 Freiburg, Jazzhaus

14.05.2017 Heidelberg, Karlstorbahnhof

16.05.2017 München, Ampere

17.05.2017 Dresden, Beatpol

18.05.2017 Leipzig, Täubchenthal

20.05.2017 Kiel, Max

21.05.2017 Hamburg, Mojo

22.05.2017 Berlin, Heimathafen

24.05.2017 Frankfurt, W-Festival