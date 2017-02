Carly Rae Jepsen: Discokönigin Donna Summer ist ihr Vorbild

Mittwoch, 08. Februar 2017, 11:23 Uhr

Carly Rae Jepsen lässt sich von Donna Summer inspirieren. Die 31-jährige Sängerin arbeitet derzeit in Schweden an ihrem neuesten Album und verriet Fans bereits, was sie von der aktuellen Platte erwarten dürfen. Laut Jepsen wird es einen Disco-Sound zu hören geben, der stark an Donna Summer erinnert.

Über ihre neuen Tracks erzählte sie ‚Entertainment Weekly: „Ich würde sagen, mehr Donna Summer als die Bee Gees. Das wäre derzeit die Disco-Inspiration, die das Rudel anführt. Allerdings sind einige Songs überraschenderweise auch gar nicht so Disco-lastig. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist spannend. Es gibt so viel Musik da draußen und so viel qualitatives Zeug, also versuche ich herauszufinden, was ich anderes anbieten kann.“

Bis das Album fertig ist, wird es wohl noch ein bisschen dauern, doch Jepsen genießt den kreativen Prozess, wie sie im Interview preisgab: „Ich genieße es einfach, mittendrin zu sein. Ich glaube, es gibt noch eine Menge Arbeit zu tun, aber ich finde auf jeden Fall neue Sounds für mich und das ist immer das Ziel. Man muss sich wieder herausfordern, Regeln brechen und neue musikalische Orte entdecken.“