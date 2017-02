Drew Barrymore: "Vom Timing her war es mies"

Mittwoch, 08. Februar 2017, 8:58 Uhr

Das letzte Jahr war nicht das beste für Hollywoodstar Drew Barrymore: Sie hat u.a. eine Scheidung hinter sich. Aber davon lässt sich die 41-Jährige nicht unterkriegen.

Drew Barrymore mit Serienkollegen Timothy Olyphant, Foto: Apega/WENN.com

Statt sich zu verkriechen, hat sie eine neue Rolle angenommen und über die alle noch vor dem Start reden: ist nun erstmals in einer TV-Serie zu sehen. In „Santa Clarita Diet“ spielt Barrymore eine abgedrehte Rolle: als Immobilienmaklerin Sheila stirbt sie, mutiert dann aber zum Zombie. Obwohl Barrymore sich mitten in der Trennungsphase befand, als ihr die Rolle angeboten wurde, wollte sie unbedingt dabei sein, verriet sie im Interview mit ‚Cosmopolitan‘: „Vom Timing her war es mies. Mir ging es richtig schlecht. Aber als ich das Skript gelesen habe, war klar: Das ist meine Rettung.“

Ihr Seriencharakter inspiriert die Schauspielerin während dieser schweren Zeit und gibt ihr neue Hoffnung: „Nach ihrem Tod ist Sheila furchtloser, draufgängerischer. Für sie gibt es keine Probleme mehr, nur Lösungen. Während der Trennung habe ich mich oft gefragt: Was würde sie jetzt tun? Das hat mir geholfen. Metaphorisch gesehen, sollte man das öfter machen: Sein altes Leben begraben und ein neues starten. 2016 war für mich, wie für so viele, schlimm. 2017 wird gut! Das weiß ich.“

Trotz ihrer Erfahrungen hat Barrymore den Glauben an die Liebe nicht verloren: „Ich finde ein gebrochenes Herz mit 41 Jahren halb so schlimm wie eines mit 14. Beim ersten Liebeskummer denkt man ‚Ich werde ohne ihn sterben!‘ Mit 41 weiß man: Ich habe das bislang überlebt, also werde ich es auch dieses Mal schaffen.“