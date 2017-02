Kylie Minogue: Wie der Ex sich an sie ranmachte

Mittwoch, 08. Februar 2017, 14:53 Uhr

Joshua Sasse (29), seines Zeichens ‚Galavant’-Schauspieler und Ex-Verlobter von Popstar Kylie Minogue (48), hatte es beim ersten Treffen angeblich sofort auf sie abgesehen. Das behauptet zumindest dessen Co-Star Vinnie Jones gegenüber dem Klatschblatt ‚The Sun’.

Demnach habe sich der 29-Jährige schon eine Nacht vor dem Erscheinen der Sängerin am Set der Serie ‚Galavant’ in deren Hotel einquartiert. Sein angeblicher Plan: mit ihr zu schlafen, so der Schauspielkollege. Dieser verriet: „Ich wusste vor allen anderen über die beiden Bescheid. Joshua zog eine Nacht bevor sie ankam in ihr Hotel – absichtlich.“ Und er ergänzte: „Ich sagte zu ihm: Bin ich der einzige der das checkt? Er sagte: Was meinst du? Ich sagte: Ach halt die Klappe Josh.“ Dem Blatt zufolge glaube die Familie Minogue zudem, dass der Herr die Sängerin dafür benutzte, seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Diese sei – wie schon berichtet – nun auch „erleichtert“, dass sich die beiden getrennt haben.

Und genauso wie der Schauspieler bei der Familie des Popstar offenbar nicht gern gesehen war, sei er das anscheinend auch bei den Co-Stars der Serie gewesen. Joshua Sasse habe sich laut Vinnie Jones – mit dem er sich immer gut verstand – nämlich mit vielen von ihnen am Set gestritten. Dann scheint sich Kylie Minogue wohl glücklich schätzen zu können, dass sie ihren Ex-Verlobten los ist…(CS)