Madonna: Diese Mädchen will sie also adoptieren

Mittwoch, 08. Februar 2017, 18:17 Uhr

Gestern wurde berichtet, dass Pop-Queen Madonna (58) die Erlaubnis zur Adoption von Zwillingen aus Malawi erhält. Nun scheint schon einmal bekannt zu sein, wie die inzwischen vierjährigen Mädchen Esther und Stella aussehen.

Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 8. Jul 2016 um 6:49 Uhr

Der Instagram-Account der Sängerin präsentiert nämlich ein Bild von Tochter Lourdes (20) mit den beiden, das vor sechs Monaten gepostet wurde. Das kommentierte die regelmäßig polarisierende 58-Jährige mit: „Schönheiten! Lola verbringt ihre Zeit mit den Zwillingen Stella und Esther im ‚Home of Hope’-Waisenhaus.“ Eine anonyme Quelle habe laut der ‚Daily Mail’ außerdem bestätigt, dass es sich hierbei wirklich um die besagten Mädchen handelt. Die Mutter der Zwei war bei der Geburt gestorben. Der Vater sei der ‚Daily Mail’ zufolge gestern auch bei Gericht erschienen, um zu verfolgen, wie es mit der von Madonna geplanten Adoption vorangehe.

Das Instagram-Bild, das der Popstar auf Instagram postete, stamme übrigens von einer einwöchigen Malawi-Reise mit ihren leiblichen Kindern Rocco (16) und Lourdes sowie ihren Adoptivkindern Mercy James (11) und David Banda (11) im Juli letzten Jahres. Die Diva bekam nun per Erlass die Erlaubnis, die Zwillinge mit sich in die USA zu nehmen. Dem Blatt zufolge soll das via Privatjet anscheinend schon „innerhalb 24 Stunden“ geschehen. Laut dem Adoptionsgericht in Malawi wird die Sängerin aber noch ein ganzes Jahr lang unter der Aufsicht des Gerichtes stehen, bevor der Adoptions-Prozess legal abgeschlossen werden kann…(CS)