Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel: "Wir sind wie Bruder und Schwester"

Mittwoch, 08. Februar 2017, 20:04 Uhr

Vor zwei Tagen veröffentlichte die ‚Bild‘-Zeitung Bilder von Dschungel-König Marc Terenzi (38) und das gelegentliche Halbnackt-Model Sarah Joelle Jahnel (27). Die beiden waren zusammen feiern im Kölner Klub „Nachtflug“. Dabei sollen sie sich nähergekommen sein.

Foto: Energy

Im Videointerview mit dem Radiosender Energy äußerte sich der Stripper jetzt zu den Liebesgerüchten. Wenn man Marc Terenzi Glauben schenken darf, sind er und Sarah einfach nur gute Freunde. Die beiden Radio-Moderatoren Sarah Breuer und Nick Sawatzki fragten noch gar nicht nach Sarah, da plapperte Marc schon drauf los. „Bei mir und Sarah Joelle lief gar nichts. Wir sind seit Jahren befreundet. Sie hatten ihren ersten Auftritt bei mir. Aber wir sind so wie Bruder und Schwester. Genau wie ich und Micael Schäfer.“ Daraufhin warf der Moderator Nick gekonnt ein: „Du kennst sie alle.“.

Im Moment ist die Faktenlage also so: Sarah und Marc kennen sich schon lange. Sie waren am Wochenende zusammen aus. Dabei haben sie sich umarmt, berührt und auf einem Fotos sieht es so aus, als würde sie ihn im Nacken küssen. Dass die beiden heftig geflirtet haben sollen, steckte aber lediglich eine „Beobachterin“ im Klub der ‚Bild‘-Zeitung. Ist das wirklich wahr, oder nur eine gute Story? (LK)