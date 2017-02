Alessia Cara erobert Spitze der Radiocharts

Donnerstag, 09. Februar 2017, 10:05 Uhr

Mit ihrer voluminösen Soulstimme beeindruckt Alessia Cara die Fans rund um den Globus. Das Debütalbum „Know-It-All“ – randvoll mit coolem Pop und cleveren Texten – schoss auf Platz 9 der US-Billboardcharts.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Jetzt begeistert die 20-jährige Sängerin, Songwriterin und Musikerin mit ihrer Single „Scars To Your Beautiful“: Vom britischen NME wurde der Track unlängst als „pure Essenz von Alessia Cara“ angepriesen. Die US-amerikanische „Teen Vogue“ hat „Scars To Your Beautiful“ bereits als „eine der tiefgründigsten und poetischsten Hymnen für mehr Selbstbewusstsein“ bezeichnet – und diese positive Message von Alessia Cara über die Stärke und die Schönheit hat jetzt Platz 1 der deutschen Radiocharts erobert!

„Die Welt versucht uns ja manchmal einzureden, dass wir unglücklich sein müssen, weil wir gewisse Schönheitsstandards womöglich nicht erfüllen“, meint Alessia. „Mit ‘Scars To Your Beautiful’ will ich alle daran erinnern, dass sich Schönheit nicht auf einen Look, auf eine Größe, eine Form oder eine Farbe festnageln lässt. Schönheit existiert auf vielfältige Weise – mal ist sie greifbar, mal ist sie das nicht, mal ist sie innerlich, mal äußerlich. Wir müssen das endlich begreifen.“