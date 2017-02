Liam Payne und Cheryl Cole: Die neusten Gerüchte

Donnerstag, 09. Februar 2017, 18:55 Uhr

Fans von One-Direction-Star Liam Payne (23) und dessen Freundin Cheryl Cole (33) befinden sich seit Mittwochmorgen (8. Februar) in heller Aufregung. Der Grund: Der Sänger, der gerade an seiner Solo-Karriere bastelt, kehrte da offenbar schon aus einer Aufnahmesession in Los Angeles nach London zurück.

Sollte dessen Freundin etwa schon kurz vor ihrer Geburt stehen? Das vermuten seitdem jedenfalls zahlreiche Anhänger des 23-Jährigen. Die Spekulationen werden zudem noch durch die Tatsache angeheizt, dass sich seit einem Post am letzten Samstag nichts mehr in den sozialen Medien des Herren tut. Ex-‚Girls Aloud’-Mitglied Cheryl Cole ist sogar schon seit über einem Monat nicht mehr auf Twitter und Co. aktiv. Das Schweigen der sozialen Medien könnte einigen Fans nach ein Hinweis darauf sein, dass die Geburt des ersten Kindes des Paares kurz bevor stünde. Da wurde dann von einem User auch direkt verkündet: „Cheryls Super-Baby kommt.“

Ob das tatsächlich der Fall ist, muss sich noch zeigen. Das Paar hielt sich jedenfalls schon bei der Schwangerschaft der Sängerin sehr bedeckt. Bestätigt wurde diese von keinem der beiden, war dann aber irgendwann einfach nicht mehr zu verheimlichen. Sollte die Geburt also kurz bevor stehen oder aber das Kind vielleicht sogar schon ganz im Stillen auf der Welt sein, ist zu bezweifeln, ob das Paar damit direkt in die Öffentlichkeit geht…(CS)