Sind Tom Jones und Priscilla Presley ein Paar?

Sänger Tom Jones (76) soll nach dem Tod seiner Frau Linda letztes Jahr angeblich mit Priscilla Presley (71) zusammen sein. Das berichtet das britische Klatschblatt ‚The Sun’ mit Bildern der beiden, die sie letzten Monat bei einer Verabredung zum Abendessen im ‚Craig’s’-Restaurant in Hollywood zeigen.

Zu dem Promi-Treffpunkt kamen der Musiker und die Ex-Gattin von Elvis Presley (†42) dann auch stilecht in einem weißen Rolls-Royce daher. Eine angeblicher Kumpel des 76-Jährigen verriet gegenüber dem Blatt: „Tom machte mit Lindas Tod ein schwieriges Jahr durch und Priscilla war eine unglaubliche Unterstützung.“ Die beiden wären aneinander interessiert und es würden bereits „Funken zwischen ihnen sprühen.“ Trotzdem lassen sie es erst einmal langsam angehen: „Es ist wirklich erst am Anfang aber sie verstehen sich richtig gut“, so der „Insider“. Tom Jones hielt sich bei Fragen über seine angebliche neue Herzensdame allerdings noch zurück.

Gegenüber ‚The Sun’ erklärte der Juror bei der britischen Ausgabe von ‚The Voice’ nur: „Wir sind schon eine lange Zeit befreundet. Sie ist eine wundervolle Lady. Wir genießen unsere gemeinsamen Abende, an denen wir zusammen ausgehen.“ Der Popstar hatte zuvor auch regelmäßig über seine Freundschaft mit Elvis Presley gesprochen, der 1977 verstarb. Mit seiner Ex-Frau Priscilla war „the King“ von 1967 bis 1973 verheiratet. Nach der Scheidung war die ‚Dallas’-Schauspielerin in Beziehungen mit Kollege Mike Edwards, Schriftsteller Marco Garibaldi und dem einstigen ‚Pop Idol’-Juroren Nigel Lythgoe. Ihr angeblicher neuer Freund Tom Jones hatte in einem früheren Interview übrigens erklärt, in seinem Leben mit „250 Groupies geschlafen“ zu haben…(CS)

