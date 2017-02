Vanessa Mai kommt zu "Let's Dance"

Donnerstag, 09. Februar 2017, 14:09 Uhr

Das ist ja mal‘ ne Überraschung! Vanessa Mai wird übers Fernseh-Parkett fegen. Die Schlagersängerin wurde als weitere Kandidatin der RTL-Show ‚Let’s Dance‘ bestätigt.

Letztes Jahr beehrte sie die Jury von ‚Deutschland sucht den Superstar‘, nun bestätigte der Kölner Privatsender höchstpersönlich, dass Mai um den Titel des ‚Dancing Star 2017‘ kämpfen wird. Für die Sängerin ist das Tanzen auf hohen Hacken wohl die größte Herausforderung. So schrieb sie auf Facebook: „In den nächsten Wochen und Monaten werde ich mich bei ‚Let’s Dance 2017‘ der wohl größten Herausforderung meines Lebens stellen: Auf hohen Schuhen tanzen! Wie ihr wisst, hab ich größtenteils nur Sneakers im Schrank! Am 24.02 geht’s los, nervös bin ich auch schon, aber ich freu mich schon sehr auf die Zeit und die Erfahrungen, die ich dort machen werde! Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung zählen?“

Foto: SonyMusic/ Sandra Ludewig

Auch Ann-Kathrin Brömmel wird das Tanzbein in der Show schwingen. Fans fragen sich natürlich bereits, ob ihr Liebster Mario Götze sie persönlich anfeuern wird. Wie sie erklärte, wird er es zur ersten Show wohl nicht schaffen. Allerdings zeigte sie sich zuversichtlich: „Aber ich hoffe, dass er natürlich, wenn er frei und Zeit hat, mal vorbeikommt und sich anschauen kommt, was ich da so fabriziere – genauso, wie ich ihn auch im Stadion anfeuere.“