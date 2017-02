"Fast & Furious 8": Hier ist der Super-Bowl-Trailer endlich auf Deutsch

Freitag, 10. Februar 2017, 16:50 Uhr

„Fast & Furious 7“ bretterte 2015 schneller als jeder andere Film über die magische 1-Milliarde-Dollar-Umsatz-Marke weltweit. Im Sog dieses Superhits folgt jetzt das neueste Kapitel einer der beliebtesten und langlebigsten Kinoreihen aller Zeiten: „Fast & Furious 8“ startet am 13. April 2017 in den deutschen Kinos!

Foto: Universal Pictures

Im achten Teil der Saga von Universal Pictures führt erneut Vin Diesel den legendären Star-Cast um Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky und Kurt Russell ins Rennen.

Neben Charlize Theron werden zum ersten Mal auch Scott Eastwood und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren mit von der Partie sein. Regie führt F. Gary Gray (Straight Outta Compton). Die Produktion liegt erneut in den bewährten Händen von Neal H. Moritz, Michael Fottrell und Diesel. Jetzt gibt es den neuen Clip, der zum Super Bowl am letzten Wochenende in den USA Premiere hatte, auch auf Deutsch!

Foto: Universal Pictures