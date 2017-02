Harry Styles: Album steht in den Startlöchern

Freitag, 10. Februar 2017, 20:37 Uhr

Harry Styles‘ Album soll schon bald veröffentlicht werden. Genau wie seine One Direction-Kollegen Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson auch arbeitet der 23-Jährige derzeit fleißig an einer Soloplatte.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Seit Anfang letzten Jahres haben sich die vier Jungs eine Auszeit von der Boyband genommen, um eigene Projekte zu verfolgen. Klar, dass die Fans es kaum mehr erwarten können, bis ihre Idole endlich wieder neue Musik auf den Markt bringen. Und wie es aussieht, könnte es nun tatsächlich nicht mehr lange dauern, bis der Frontmann, der sich in der Öffentlichkeit absolut rar gemacht hat, seine LP veröffentlicht. Rob Stringer, der Geschäftsführer von ‚Columbia Records‘, enthüllte gegenüber ‚Billboard‘, dass eine Fertigstellung des Albums “kurz bevorstünde“. Das ganze Label sei schon “total aufgeregt“ über die neue Aufnahme des Mädchenschwarms. Doch noch bat er um Geduld: “Wir wollen natürlich, dass alles wunderbar gemacht wird, weil wir denken, dass er hierbleiben wird. Harry hat sich als jemand hervorgetan, der eine Vision hat und authentisch ist.“

Styles‘ Kollegen Niall Horan und Louis Tomlinson dagegen haben bereits eine Solo-Single veröffentlicht. Stringer zeigte sich erfreut darüber, dass die Sänger den Mut hatten, ihren ganz eigenen Stil zu finden. Er erklärte: “Heute machen sie kluge Entscheidungen. Es wundert mich nicht, dass es einen anderen Pfad gibt und sie sich gut schlagen. Durch One Direction wurde sie überall so groß. Von Tag eins an war ihre Reichweite viel größer als die aller vorherigen Boybands.“

Ab 27. Juli ist Harry Styles mit ‚Dunkirk‘ in seinem ersten Kinofilm zu sehen.