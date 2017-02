Katy Perry: Hier ist die neue Single "Chained To The Rhythm"

Freitag, 10. Februar 2017, 9:20 Uhr

Katy Perry ist zurück! Am Mittwoch wurden rund um den Globus glitzernde Discokugeln gesichtet, aufgestellt an ganz besonderen Orten in etlichen Städten und mit kostbaren Inhalt: Per Kopfhörer konnten alle Katy Perry-Fans in ihren neuen Song „Chained To The Rhythm“ hineinzuhören.

Foto: Universal International Division/universal Music

Heute Morgen folgt schon das nächste Highlight: Miss Perry veröffentlicht ihre neue Single „Chained To The Rhythm“! Der Song ist ab sofort als Download und Stream erhältlich und auch im Lyric-Video zu hörn.

Der US-Superstar präsentiert mit „Chained To The Rhythm“ den ersten Vorgeschmack auf das kommende Album. Der Song entstand gemeinsam mit Max Martin, Sia Furler, Ali Payami und Skip Marley. Eine weitere Premiere steht schon für dieses Wochenende an: Katy Perry wird „Chained To The Rhythm“ am Sonntag bei der Verleihung der Grammy Awards zum ersten Mal live vorstellen.

Mit ihrem letzten Album „Prism“ inklusive Hitsingles wie „Roar“ und „Dark Horse“ (über 1 Milliarde Aufrufe bei VEVO) ging Katy Perry auf Welttournee, bei der sie 151 Konzerte auf 5 Kontinenten gespielt und insgesamt 2 Millionen Fans glücklich gemacht hat. Das Album verkaufte sich weltweit über 12,5 Millionen Mal und stieg in 100 Ländern auf Platz 1 der iTunes-Charts ein. Insgesamt hat Katy Perry seit ihrem Debüt im Jahre 2008 weltweit über 40 Millionen Alben und über 125 Millionen Singles verkauft. Auf Twitter hat sie die meisten Follower und gehört zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen unserer Zeit.