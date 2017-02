"You Are Wanted": Schweighöfers erste Serie startet weltweit

Freitag, 10. Februar 2017, 21:20 Uhr

Matthias Schweighöfers Serie ‚ wird in über 200 Ländern verfügbar sein. Der 35-jährige Schauspieler ist gleichzeitig Hauptdarsteller und Produzent der sechs Episoden langen Serie, die am 17. März anlaufen wird.

Foto: Stephan Rabold/Amazon Studios/Pantaleon

Nie zuvor gab es eine deutsche Serie, die weltweit zur Verfügung stand. Erstmals wird bei dieser Produktion ein internationales Publikum angesprochen. Der neue Streifen soll via ‚Amazon Prime‘ in mehr als 200 Ländern und auf sechs Kontinenten verfügbar sein. Alle Folgen können zusätzlich in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung sowie mit Untertiteln auf Portugiesisch, Hindi und Japanisch angeschaut werden. „Zusammen mit Amazon zeigen wir erstmals in der Fernsehgeschichte eine deutsche Serie weltweit. Wir und unsere Partner von ‚Warner Bros.‘ freuen uns schon darauf, diese spannende Geschichte den Zuschauern rund um den Globus zu zeigen“, äußerte sich der ‚Der geilste Tag‘-Darsteller stolz.

Und Christoph Schneider von ‚Amazon Video Deutschland‘ ist sich sicher, dass die Qualitätsserie aus Deutschland Kunden auf der ganzen Welt begeistern wird. Der Geschäftsführer sprach von „bahnbrechenden Neuigkeiten für die deutsche TV-Landschaft.“ Auch Morgan Wandell, der Leiter der internationalen Produktion von ‚Amazon Studios‘, nannte die Serie ein gutes Beispiel für die Bereitschaft, qualitativen Inhalt lokaler Produktionen für Schlüsselregionen verfügbar zu machen. „Wir werden weiterhin weltweit nach den ambitioniertesten Ideen und den besten Talenten Ausschau halten, um den besten Videostreaming-Service für unsere Kunden zu gewährleisten“, gab er bekannt. Es bleibt also spannend, ob der blonde Lockenkopf beim Rest der Welt auch so gut ankommt wie in Deutschland.