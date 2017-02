Best Dresses of the Day (446): Nicole Scherzinger und Co.

Sonntag, 12. Februar 2017, 21:09 Uhr

Anlässlich der legendären Pre-Grammy Party des Musikers und Produzenten Clive Davis am Samstagabend in Beverly Hills zeigten sich die Stars und Sternchen – darunter auch Paris Jackson – der Musikwelt in edlen Roben auf dem dunkelroten Teppich.

Nicole Scherzinger in Michael Costello

So auch Sängerin Nicole Scherzinger, die in einer raffinierten, schwarzen Kreation von Michael Costello erschien. Das bodenlange Kleid überzeugte mit einem extravaganten Materialmix und transparenten Einsätzen an Rock und Taille. Verzierungen aus Leder verliehen dem Outfit das gewisse „Etwas“. Ein hochgeschlossener Kragen und eine glamouröse Schleppe komplettierten den modernen Look.

Rita Ora in Elie Saab

Auch Superstar Rita Ora ließ sich das Event nicht entgehen und erschein in einem angesagten, schwarzen Jumpsuit von Elie Saab. Das schicke Trendteil überzeugte im Fransen-Look und sorgte mit einem tiefen Rückenausschnitt für den Wow-Effekt. Auch dieses Outfit setzte auf einen hochgeschlossenen Schnitt und spielte mit transparenten Stoffeinsätzen.

Die zwei Damen beweisen hier einmal mehr wie edel und gleichzeitig cool ein komplett schwarzer Look sein kann und wie Frau mit dem richtigen Schnitt zum Hingucker wird. Wir sind begeistert! (HA)