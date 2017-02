Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Reality-Serie über Schwangerschaft?

Sonntag, 12. Februar 2017, 12:45 Uhr

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid wollen offenbar die ganze Nation an ihrem Babyglück teilhaben lassen. Schon nach sieben Monaten Beziehung wurde jetzt bekannt, dass die 26-Jährige ein Kind von ihrem Liebsten erwartet.

Kennengelernt haben sich die beiden bei der RTL-Nackedei-Show ‚Adam sucht Eva‘. Seitdem sind die zwei Turteltauben unzertrennlich. „Das war schon eine Überraschung, aber eine willkommene!“, verkündet Janni freudestrahlend im Interview mit der ‚Bild am Sonntag‘. Und wie es aussieht, können die Fans vielleicht ganz hautnah die Schwangerschaft der schönen Surferin verfolgen. „Das ist einfach alles zu unterhaltsam, um es nicht zu zeigen. Und wir haben uns nackt und vor laufenden Kameras kennengelernt, warum sollten wir plötzlich die Tür zu machen?“, meint Peer. Dass die Bald-Eltern definitiv keine Scheu haben, intime Einblicke in ihr Leben zu geben, wurde in ‚Adam sucht Eva‘ schließlich schon sichtbar.

Auch über eine Hochzeit würde das glückliche Paar schon nachdenken. Die hübsche Blondine führt aus: „Klar wollen wir das irgendwann, aber irgendwie will keiner den anderen fragen! Peer findet, dass man als Frau ruhig emanzipiert sein kann. Und ich bin eher altmodisch und will vom Mann gefragt werden.“ Vielleicht gibt es also bald auch eine Doku-Show mit dem Titel ‚Peer & Janni – Unser Hochzeitsglück’… (Bang)