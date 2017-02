"The Voice Kids": Prinzessin Marie-Sofie rührt Sasha zu Tränen

Sonntag, 12. Februar 2017, 18:52 Uhr

Heute gibt es ab 20.15 Uhr in SAT.1 die zweite Ausgabe der diesjährigen Staffel von ‚The Voice Kids‘. „Ich möchte das ganze Publikum in eine andere Welt befördern, in eine Zauberwelt“, kündigt die zehnjährige Marie-Sofie aus Dorsten vor ihrer Blind Audition mit „Spiegelbild“ aus Disneys Mulan an.

Marie-Sofie (10) rührt Coach Sasha zu Tränen. Foto: SAT.1/Richard Huebner

„Du bist eins mit deiner Stimme. Das war ganz bezaubernd“, findet Pop-Ikone Nena. Bei Sasha fließen am Ende des Songs die Tränen: „Ich muss mich gerade erstmal sammeln. Das war so kraftvoll und schön. Du hast jeden Ton perfekt gesungen und zum Strahlen gebracht.“ Der Coach ist nachhaltig beeindruckt von der Zehnjährigen: „Ich dachte, die ist bestimmt älter und dann sehe ich so ein kleines Prinzesschen. Wie aus so einem Geschöpf so ein Organ rauskommt, so unbedarft und ohne einen Auftrag. Da hatte ich echt Pipi in den Augen und kriege jetzt noch Gänsehaut.“





Und was macht „Lieblingsfinne“ Samu Haber bei ‚The Voice Kids‘? Ein Selfie mit Leonie (14, Mannheim)! Er überrascht die 14-Jährige mit ihrer Einladung zu den Blind Auditions. Die ist völlig baff: „Samu Haber stand neben mir … – ich wasch meine Hände nie wieder!“ Nach ihrem Auftritt (mit „Salvation“ von Gabrielle Alpin) sind die Coaches baff. „Oh mein Gott, das war so schön. Deine Stimme ist so bezaubernd“, schwärmt Larissa und Mark findet: „Es kommt selten vor, dass man mit 14 schon so eine fertige Sängerinnen-Stimme hat.“

Talent Leonie. Foto: SAT.1/ André Kowalski

Das sind die weiteren Talente in den zweiten Blind Auditions:

Anais (14, Bad Nauheim) Camilla (13, Wien/AT), Grace (12, Hamburg), Julien (14, Leinfelden-Echterdingen), Marie-Sofie (10, Dorsten), Marin (12, Herford), Michael und Roman (14 und 12, Wien/AT), Nele (14, Friedrichshafen), Nils (10, Bürgstädt), Tom (14, Oberhausen), Zeynep (14, Neuss), Zoé-Loes (19, Norwegen).