Adele ist verheiratet!

Montag, 13. Februar 2017, 13:01 Uhr

Adele und Simon Konecki sind verheiratet. Die ‚Hello‘-Interpretin heizte die Gerüchteküche an, als sie Ende letzten Jahres mit einem Goldring gesichtet wurde.

Als sie am Sonntag (12. Februar) den ‚Album des Jahres‘-Grammy für ihre Platte ’25‘ entgegen nehmen durfte, bestätigte sie die Berichte, indem sie sich bei ihrem „Ehemann“ und dem gemeinsamen Sohn, dem vierjährigen Angelo, bedankte. Adele sagte: „Grammys, ich bin dankbar, Academy, ich liebe euch. Mein Manager, mein Ehemann und mein Sohn – ihr seid der einzige Grund, aus dem ich es mache.“ Als sie backstage mit Reportern sprach, nannte sie Konecki jedoch wieder ihren „Partner“. In der Vergangenheit wurde berichtet, dass das Paar an Weihnachten heiraten wolle, damit Koneckis neunjährige Tochter aus einer früheren Beziehung anwesend sein könne.

Ein Insider verriet: „Der Plan ist, in Los Angeles zu heiraten. Die Hochzeit wird während der Schulferien stattfinden, damit Simons Tochter kommen kann. Es sieht so aus, als würde es Weihnachten stattfinden, aber sie wollen die Details geheim halten. Adele trägt ihren Verlobungsring noch nicht einmal. Sie sind ein sehr privates Pärchen und wollen nur ihre Freunde und Verwandte dabei haben.“

Das Paar, das bereits seit fünf Jahren zusammen ist, soll sich im Oktober während Adeles Welttournee verlobt haben. Die ‚Skyfall‘-Sängerin plant außerdem, nach dem Ende ihrer Konzertreihe eine längere Pause vom Musikbusiness einzulegen, damit die Familie vergrößert werden kann. Den Zuschauern sagte sie während eines Konzertes in den USA: „Bis später, wir sehen uns auf der anderen Seite. In ein paar Jahren, wenn ich zurück bin, werdet ihr mich nicht mehr los. Jetzt gehe ich und bekomme ein Baby.“