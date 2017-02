Dakota Johnson: Whisky vor den Sexszenen

Montag, 13. Februar 2017, 22:09 Uhr

Dakota Johnson musste sich für die Sexszenen bei ‘Fifty Shades of Grey 2’ Mut antrinken. Die 27-Jährige schlüpfte auch in der Fortsetzung in die Rolle der Anastasia Steele. Gegenüber ‘Entertainment Tonight’ verriet sie, wie sie und ihr Schauspielkollege Jamie Dornan sich auf die pikanten Szenen vorbereiteten.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Für die Sexszenen gönnte sich die Schauspielerin einen guten Schluck Whiskey. “Einen Schluck Whiskey und Minzbonbons. Er [Dornan] macht Pushups und ich liege einfach da und trinke Whiskey“, offenbarte die gebürtige Amerikanerin. In einem Interview mit ’Vip.de‘ korrigierte sie jedoch, dass es sich dabei um eine einmalige Maßnahme gehandelt habe. Jamie Dornan, der den dominanten Christian Grey verkörpert, verriet in der ‘The Graham Norton Show’ er versuche seine Kollegin dagegen zum Lachen zu bringen.

“In dem neuen Film gibt es mehr Sexszenen und jeder von uns weiß, wie unangenehm eine Sexszene sein kann. Meine Versuchung ist es, Dakota immer zum Lachen zu bringen“, gestand der 34-Jährige und fügte hinzu: “Wenn der Moment kommt, an dem ich zum Orgasmus kommen soll, dann rufe ich einfach ‘Doodle-doo dee-doo!’.“