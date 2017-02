ESC-Kandidatin Levina auf Platz 3 der Musik-Downloads

Montag, 13. Februar 2017, 15:17 Uhr

„Perfect Life“, perfekter Auftakterfolg: Deutschlands frischgebackene ESC-Hoffnung Levina startet auf einem hervorragenden dritten Platz der offiziellen Single-Downloads vom Wochenende, ermittelt von GfK Entertainment.

Die 25-jährige Newcomerin, die am Donnerstag den Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Unser Song 2017“ gewann, ist neben ihrem Siegertitel noch ein zweites Mal platziert: „Wildfire“ verbreitet sich an 27. Stelle. Innerhalb eines Tages konnte Levina die Abrufzahlen ihrer beiden Lieder verdreifachen. Insgesamt wurden zwischen Freitag und Sonntag nur zwei Songs häufiger heruntergeladen: „Shape Of You“ (Ed Sheeran) und „I Don’t Wanna Live Forever“ (Zayn & Taylor Swift). Der Zweitplatzierte von „Unser Song 2017“, Axel Feige, schafft es nicht unter die besten 100.