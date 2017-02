Gold Digger: Die besten Reaktionen zu CeeLo Greens Ouftit

Montag, 13. Februar 2017, 21:18 Uhr

Gestern war bekanntlich die Grammy-Verleihung in Los Angeles. Die Damen schmissen sich in ihre schönsten Roben. Aber ein Mann stahl ihnen allen die Show. Cee-Lo Green (42), der Sänger von „Gnarls Barkley“, erschien in einem komplett goldenen Anzug, der an den Androiden C3-PO in “Star Wars“ erinnerte, nur eben in gaaanz dick.

Foto: AdMedia/dpa picture alliance

Die User auf Twitter feierten das Outfit des schwergewichtigen Sängers und Produzenten natürlich sofort. Hier geht es zu den lustigsten Tweets.

Hier sieht man den Mann aus Gold als einen stilvollen Kunstgegenstand, im dem sowieso sehr stilvoll eingerichteten Pent-House von US-Präsident Donald Trump (70).

Whoever put #CeeLoGreen in Donald Trump photos wins the internet 2017. #Thatisall pic.twitter.com/sr3PIseHSg — Red Vee on XB (@RedVeeOnXB) 13. Februar 2017

Die Frage dieser Tage: Reale oder alternative Fakten?

CeeLo als schicker Goldschmuck für Rapper Drake. Der steckt sie nämlich alle in die Tasche.

Neues Spiel für Schoko-Freaks. Finde den CeeLo im Supermarkt!

Oder ist der Musiker als die „Power Ranger“-Version von Buddah wiedergeboren?

Gibt es eigentlich auch Weight Watchers für Roboter?

Ach total vergessen, es ist ja Oscar-Season! Sorry unser Fehler!

Oder hat Mr Cee-Lo Green doch einfach nur ein dezentes Aufmerksamkeitsdefitzit-Syndrom?