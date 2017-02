Michael Wendler räumt auf

Montag, 13. Februar 2017, 20:04 Uhr

Heute Abend gibt es auf VOX eine neue Folge von ‚Goodbye Deutschland‘, in der Michael Wendler (44) bei seinem Auswander-Abenteuer begleitet wird. Noch ist nicht ganz klar, woher Wendlers neue Bescheidenheit rührt und warum er wirklich die fast 5-Millionen teure Ranch in Dinslaken verkaufen will. Geldprobleme?

Michael Wendler und Claudia Norberg. Foto: VOX / SEEMA Media

Das hier gibt’s ganz sicher heute Abend ab 20.15 Uhr bei VOX zu sehen: Michael räumt mit seinem Leben auf. Der Schlagersänger will eine für ihn belastende Familienangelegenheit mit seiner Mutter klären. Nach einem Jahr Funkstille kommt es zur ersten direkten Konfrontation. Wir erleben einen tief getroffenen Schlagerstar, der seine Emotionen nur schwer zurückhalten kann. Denn die Mutter hatte mit Boulevard-Medien geredet und behauptet, ihr berühmter Sohn wolle sie wegen akuter Geldnot aus der Wohnung werfen. Wie wird der Streit ausgehen? Michael bleibt stinksauer… (Mehr zu einer Anzeige gegen den Sänger und seiner Frau wegen „Vermögensverschiebung“ unten im Video).

Und auch das wird gezeigt: In Deutschland stand die 14-jährige Adeline als Tochter des Stars oft im Fokus der Mitschüler – wurde nicht selten deswegen gehänselt. Jetzt besucht Adeline eine amerikanische Privatschule. Wie nehmen die Teens in den USA die Mitschülerin aus Germany auf?

Michael Wendler spricht wieder mit seiner Mutter aus, nachdem die ihn über die Boulevardpresse attackiert hatte. Foto: VOX / SEEMA Media

Ein Wiedersehen gibt es auch mit Patricia Blanco und Horst Blum auf Mallorca: Die Tochter von Roberto Blanco will nach Mallorca und da mit ihrem Promistatus Kundschaft anlocken. Unterstützt wird Patricia von Horst Blum (55), Erlebnisgastronom aus Köln. Schon zweimal hat Horst auf Mallorca ein Promilokal aufgezogen. Beide Läden scheiterten frühzeitig. Doch Horst gibt nicht auf.

Seine Diskothek in Deutschland läuft nicht. Nun will er sein Glück ein drittes Mal auf Mallorca versuchen, mit Patricia Blanco als Zugpferd. Allerdings hat sich Patricia mit Horst recht spät nach Mallorca aufgemacht. Die Saison läuft bereits an. Die beiden müssen erst noch eine geeignete Location finden. Die Finanzierung des Projekts steht auch noch nicht. Und dann gibt es etliche Streitpunkte zwischen Patricia und Horst. Er will einen Burgerladen, sie eine Edelcreperie. Er will Schlager spielen, sie Chansons. Letzte Ausfahrt Mallorca – gelingt Patricia Blanco der große Sprung von Monaco auf die Insel?

Patricia Blanco und Horst Blum. Foto: VOX / TV Turbo