Ralf Moeller plaudert über seine neue Freundin

Montag, 13. Februar 2017, 19:59 Uhr

Auf die Liebe: Ralf Moeller und Justine Neubert feiern ihren Beziehungsbeginn mit einer romantischen Weißwurstparty. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen – kein Wunder also, dass der 58-jährige Schauspieler und die 31 Jahre jüngere Justine Neubert schwer verliebt sind.

Zum ersten Mal verrät der ehemalige Mr. Universum in einem Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung Details über seine Beziehung zu dem Fitnessmodel: „Ich war im Sommer 2015 bei der ‚Riverboat‘-Talkshow in Leipzig zu Gast. Da hat Justine mich im VIP-Bereich mit Cappuccino versorgt, und so sind wir ins Gespräch gekommen.“ Vor allem die Liebe zum Sport verbinde die beiden. Geteiltes Leid ist eben nur halbes Leid. Seitdem verausgaben sich die Sportskanonen gemeinsam und zeigen sich gerne in den sozialen Netzwerken beim Workout.

Da der Darsteller zur Zeit in Los Angeles lebt und die 27-jährige Nadine in Leipzig studiert, führen die Turteltäubchen aktuell eine Fernbeziehung. Ein Problem sei dies aber nicht. „Wir sehen uns oft, ich bin ja beruflich viel in Deutschland. Und zum Glück gibt’s ja auch Handys“, berichtet der Fernseh-Star. (Bang)