John Legend und Chrissy Teigen: Sexy Video zum Valentinstag

Dienstag, 14. Februar 2017, 19:10 Uhr

R&B-Star John Legend (38) und dessen Gattin Chrissy Teigen (31) sind kein „gewöhnliches“ Paar. Natürlich kommt einem da sofort der Song ,Ordinary People’ des Musikers in den Kopf.

Foto: Youtube

Um ihre ganz besondere Beziehung am romantischen Valentinstag zu zelebrieren, ließen sich die beiden auch etwas extra Spezielles einfallen. Jeder darf die Zwei nun nämlich in einem sexy farbenfrohen, mit Herzchen versehenen Video für das ‚LOVE’-Magazin bewundern – als Hintergrundtrack natürlich ‚Ordinary People’, was sonst! Model Chrissy Teigen zeigt sich dabei in verführerischen ,Agent Provocateur’-Dessous und Wäsche von Marken wie Marc Jacobs, Moschino, Ruby Fashion Library und Wolford. Dabei bewegt sie ihren Mund zum Song ihres Gatten, der ganz verliebt neben ihr posiert.

Am Ende dürfen beide endlich im Duett ihre Künste zeigen. Eine süße Idee, bei der es nicht verwundert, dass die Gattin von John Legend so gut im „lipsyncen“ ist. Sie ist schließlich neben Rapper LL Cool J (49) Co-Moderatorin der US-Show ,Lip Sync Battle’. (CS)