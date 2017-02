Robert Pattinson und Sienna Miller: Läuft da etwas?

Dienstag, 14. Februar 2017, 15:10 Uhr

Heute werden die Hollywoodstars Robert Pattinson (30), Sienna Miller (35) und Charlie Hunnam (36) auf dem Roten Teppich der Berlinale erwartet. Zuvor stellten sie ihren Film ‚Die versunkene Stadt Z’ vor, dessen offizieller Kinostart am 30. März ist.

Darin wird die wahre Geschichte des britischen Forschers Percy Fawcett (Hunnam) erzählt, die auf dem gleichnamigen Bestseller von David Grann basiert. Nach der Pressekonferenz posierte der „Twilight“-Star mit ihnen für Selfies und schrieb ein paar Autogramme. Zuvor hatte er den Journalisten von den aufregenden Dreharbeiten zu dem Film von James Gray erzählt, in dem er als Abenteurer zu sehen ist, der sich Anfang des vergangenen Jahrhunderts einer dramatischen Expedition in den brasilianischen Urwald anschließt.

Im Dschungel zu drehen war für Pattinson nach eigenen Worten nicht ohne: Es sei schon recht gefährlich und gewöhnungsbedürftig gewesen. „Aber am Ende musste man es für sich selbst zulassen, ein Teil der Natur zu werden.“ Außerdem bekomme man im Alltag nicht oft die Möglichkeit, einfach so im Dschungel zu verschwinden.

Und da das heute sicher ein ziemlich stressiger Tag für die Hauptdarsteller werden könnte, ließen es sich ein paar von ihnen gestern Abend (13. Februar) in Berlin erst einmal gut gehen. Da wurden die Schauspieler Robert Pattinson und Sienna Miller nämlich bei einem „romantischen Dinner“ in einem Restaurant gesichtet.

Ganz alleine waren die beiden dabei jedoch nicht, sondern in Begleitung von Freunden. Was jedoch aus den Fotos mit den lachenden Gesichtern klar wird: Die beiden verbrachten ganz offensichtlich eine gute Zeit miteinander. Da muss man sich doch sofort die Frage stellen: Läuft da vielleicht etwas zwischen den beiden und was hält wohl FKA twigs (29), die Verlobte von Pattinson davon? Aber auch bei Miss Miller hieß es zuletzt eigentlich, dass sie mit Regisseur Bennett Miller neu verbandelt wäre. Doch wer weiß? Da muss man die zwei Schauspieler heute auf dem roten Teppich in Berlin wohl noch einmal besonders im Auge behalten…(CS/dpa)