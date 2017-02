Lukas Podolski & Co: Deutsche Promis am Valentinstag

Mittwoch, 15. Februar 2017, 13:08 Uhr

Die deutschen Promis sind sich eher uneinig, was den gestrigen Valentinstag (14. Februar) betrifft.Lukas Podolski outete sich als waschechter Romantiker. Der beliebte Fußballer postete auf Instagram ein seltenes Knutsch-Selfie mit seiner Ehefrau Monika Puchalski.

Ein Beitrag geteilt von Lukas Podolski (@poldi_official) am 14. Feb 2017 um 3:09 Uhr

Der 31-Jährige Star, der wohl bald aus der Türkei zu Vissel Kobe nach Japan wechselt, und seine Herzensdame sitzen auf dem Bild im Partnerlook in einem Sessellift – umgeben von weiß verschneiten Tannenbäumen. Spielerfrau Cathy Hummels ist die Bedeutung des vermeintlich romantischsten Tages des Jahres scheinbar egal. Sie schwebt jeden Tag im Siebten Himmel, erzählte ‚Promiflash‘: „Ich finde ja immer, jeder Tag sollte ein Tag der Liebe sein.“ Designer Harald Glööckler hält das genauso. „Wir brauchen keinen Valentinstag, um zu feiern. Man muss jeden Tag feiern, an dem man aufwacht und noch lebt“, gab der 51-Jährige preis. Irgendwas muss an seinem Rezept dran sein. Der Verkaufsprofi ist seit über 30 Jahren mit Lebenspartner Dieter Schroth glücklich.

Janni Hoenscheid busselt Peer Kusmagk. Foto: AEDT/WENN.com

Helene Fischer und Florian Silbereisen haben den Tag der Liebe scheinbar getrennt voneinander verbracht. Der 35-jährige Sänger postete auf seiner Facebook-Seite: „Liebe ist… Zu Valentinstag auch zusammen unterwegs sein!“ Dabei zeigt er sich lachend mit seinen beiden Bandkollegen Christoff de Bolle und dem Niederländer Jan Smit. Wo die Schlagerkönigin an dem Tag steckte, hat sie nicht verraten. Promi-Tratschtante Julian F.M. Stoeckel gab gegenüber ‚Promiflash‘ an, dass er mit einer Vielzahl an Verehrern rechne. „Ich hoffe ja, dass ich von mindestens 20 Männern Geschenke, Präsente, Flaschen, Champagner und Blumensträuße kriege.“

Einen besonders süßen Valentinstag organisierte Peer Kusmagk für Janni Hönscheid. Der Schauspieler und die Profi-Surferin gaben erst am Wochenende ihre Schwangerschaft bekannt. Der 41-Jährige backte seiner Freundin einen Schokokuchen, wie ein Instagram-Post der beiden verriet. Das Paar lernte sich bei der Reality-Nackt-Show ‚Adam sucht Eva – Promis im Paradies‘ kennen und lieben.