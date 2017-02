Niall Horan: Solo-Tournee bestätigt

Mittwoch, 15. Februar 2017, 13:35 Uhr

Niall Horan geht auf Tour. Der ‚This Town‘-Hitmacher hat bestätigt, dass er und seine One Direction-Bandkollegen Liam Payne, Harry Styles und Louis Tomlinson in der Zukunft wieder gemeinsam Musik machen werden. Mehr kann der Teenieschwarm jedoch nicht verraten.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Der junge Star meinte zuletzt: „Es wird definitiv passieren. Natürlich! Wie ich bereits viele Male gesagt habe. Wir wären dumm, es nicht zu tun. Es wird gut sein, wenn es passiert. Wann es passiert, weiß ich nicht.“ Der Sänger sprach außerdem über sein Solomusikprojekt: „Ich mache das und gehe auch ein bisschen auf Tour. Harrys Film kommt raus, Louis und Liam machen ihr eigenes Ding.“ Während die Fans sich also auf eine Tour mit dem 23-Jährigen freuen können, müssen sie sich wohl noch etwas gedulden, was neue Musik angeht. Das Veröffentlichungsdatum des Albums wurde vorerst verschoben, da der Musiker noch genug Zeit haben will, um sein Werk zu perfektionieren. Bei ‚Nova’s Smallzy Surgery‘ erklärte der Star: „Ich freue mich darauf, es herauszubringen, aber nochmal: Ich will es richtig anpacken und will es nicht nur so hinrotzen.“

Um seine Fans zu beruhigen, brachte Niall nach einer längeren Pause im September seine erste Solo-Single ‚This Town‘ auf den Markt. Von der Reaktion seiner Fans war der Musiker überwältigt und gestand: „Wir haben es einfach herausgebracht, um die Leute wissen zu lassen, dass ich tatsächlich etwas tue. Ich wusste, dass der Song gut war, als ich ihn schrieb… aber die Reaktion darauf war einfach verrückt.“