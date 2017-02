Verlosung: 10 Dinge für den perfekten "Männertag"

Mittwoch, 15. Februar 2017, 16:50 Uhr

In ‚Männertag‚ (ab 24. Februar 2017 als DVD, Blu-ray und VoD erhältlich) begibt sich der Freundestrupp rund um Stevie (Milan Peschel), Chris (Tom Beck) und Co. auf einen chaotischen Abenteuertrip.

Schon bald müssen sie feststellen, dass das eigens für diesen Tag gebraute Bier ungenießbar ist. Doch woher mitten in der Natur schmackhaften Nachschub herbekommen? Damit sich diese und ähnliche Fragen gar nicht erst stellen, gibt’s hier 10 unentbehrliche Dinge für deinen perfekten Männertag bzw. Männer-Ausflug. und am Ende gibt’s noch Blu-Rays zu gewinnen!

1. Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!

Die Grundlage eines jeden Männerausflugs ist eine gehörige Portion des spritzig frischen Gerstensaftes. Ob Pils, Lager oder Pale Ale spielt dabei keine besondere Rolle, nur viel muss es sein! Für alle Tüftler unter euch: Warum das Bier nicht einfach mal selber brauen?

2. Fahrbarer Untersatz

Um sich komplett auf das Biertrinken zu konzentrieren, bedarf es ein Gefährt, welches einem sicher und bequem durch die Landschaft kutschiert. Bei einem kurzen und einfachen Männerausflug reicht da der gute, alte Bollerwagen. Wer es exklusiver mag, baut sich ein schniekes Bier-Bike, wie die Truppe in ‚Männertag‘.

3. Nicht lang‘ fackeln: Eine solide Grundlage schaffen

Bevor einem das Bier direkt zu Kopf steigt, sollte eine ordentliche Grundlage her. Was macht man(n) da? Genau, grillen! Dafür gibt es handliche Klappgrills. Die können bequem mitgenommen und schnell aufgebaut werden. Und neben dem Grillgut können auch noch ein paar Sättigungsbeilagen wie Brot und Kartoffelsalat nicht schaden – je nachdem wie lange der Ausflug dauert.

4. Musik nicht vergessen

Eine lautstarke Musikanlage darf nicht fehlen, um die Stimmung ordentlich anzuheizen. Auf die Größe kommt es dank portabler Bluetooth-Boxen heutzutage nicht mehr an. Die haben dennoch genug „Wumms“, um Passanten auf dem Weg zu beeindrucken.

5. Praktisches Gadget: Der Trinkhelm

Nach dem sechsten Bier kann der Arm schon mal müde werden. Ein praktischer Trinkhelm muss her! Und der Männerausflug ist gesichert!

6. Das Erlebnis festhalten

Tage wie diese sollten für die Ewigkeit festgehalten werden. Dafür gibt es kleine Action-Cams wie GoPros oder – wer es nostalgischer mag – die gute, alte Einwegkamera. Aber nicht vergessen: „Was im Wald passiert, bleibt im Wald“. Man muss der Partnerin schließlich nicht alles erzählen.

7. Genug Saft?

Nein, keine Sorge, damit ist nicht Apfel oder Orange gemeint, sondern das Handy. Gerade bei langen Ausflügen braucht das Smartphone oftmals eine neue Ladung Strom. Dafür gibt es Power-Banks. Manche lassen sich sogar unterwegs durch Solarzellen aufladen.

8. Das passende Outfit

Du planst mit deinen Kumpels einen Ausflug ins Freie? Mit einem hochwertigen und funktionalen Outdoor-Outfit könnt ihr jedem Wetter trotzen und müsst dennoch nicht auf einen gewissen Style-Faktor verzichten.

9. Gut gewappnet für alle Lagen

Die Ausrüstung, die selbst McGyver neidisch machen würde: das Multi-Tool. Verfügbar in den verschiedensten Ausführungen und mit nützlichen Features (Schere, Messer…) ausgestattet, weiß man(n) sich in jeder noch so verzwickten Situation zu helfen.

10. Auf Nummer sicher gehen: GPS-Tracker

Blöd gelaufen: In ‚Männertag‘ verirren sich Chris und seine Kumpels im Wald. Es empfiehlt sich einen GPS-Tracker zu benutzen – somit findet man auch die entlegensten Outdoor-Destinationen.

