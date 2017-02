Ed Sheeran: Neuer Song kommt am Freitag!

Donnerstag, 16. Februar 2017, 10:02 Uhr

Hitmaschine Ed Sheeran wird am Freitag (17. Februar) einen neuen Track seines Albums ‚÷‘ veröffentlichen. Der 25-jährige Sänger schrieb am Mittwoch auf Instagram, dass er den Song ‚How Would You Feel (Paean)‘ herausbringen will – allerdings soll es sich dabei noch nicht um die neue Single handeln.

Foto: Greg Williams

Der Verkaufsstart des Albums ist für den 3. März geplant. Neben einem Bild von Klaviertasten schrieb Sheeran: “ ‚How Would You Feel (Paean)‘ kommt am Freitag um Mitternacht auf der ganzen Welt heraus, es ist nicht die nächste Single, aber einer meiner Favoriten!“ Der neue Track ist das dritte veröffentlichte Lied von ‚÷‘ und folgt den Singles ‚Shape of You‘ und ‚Castle on the Hill‘, die in Großbritannien beide die Charts anführten. Erst kürzlich verriet der Musiker im Interview mit der ‚GQ‘, dass er sechs Songs von seiner neuen LP strich, nachdem sein Produzent Rick Rubin heftige Kritik daran abgelassen hatte. Der Rotschopf erinnert sich: „[Rick Rubin] ist aus dem Haus gegangen und meinte: ‚Schreib mehr Songs.‘ Ich dachte mir: ‚Oh, autsch.‘ Niemand vom Label ist vor Freude aus dem Häuschen gewesen und ich wusste, dass es dafür einen Grund geben muss. Also habe ich es mir noch mal angesehen und habe sechs Songs rausgestrichen.“

Mehr zu Ed Sheeran: Heftige Kritik für drittes Album

Doch der 25-Jährige versichert, dass ihn die Kritik nicht verärgert habe. Schließlich wisse er nach all den Jahren im Musikbusiness, wie wichtig konstruktives und ehrliches Feedback sei: „Der Grund, wieso diese Künstler nur fünf Jahre lang im Rampenlicht stehen und dann verschwinden, ist, dass sie nicht auf andere Leute hören. Ich kann nicht einfach denken, dass ich alles weiß.“ Rückblickend weiß der Sänger: „Schlussendlich ist die Platte dadurch besser geworden.“