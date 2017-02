Kate Uptons Geheimnis ihres Traumkörpers: Krafttraining

Donnerstag, 16. Februar 2017, 22:26 Uhr

Kate Uptons Personal-Trainer hält das Model für eine Inspiration für junge Frauen. Die 24-Jährige ziert in diesem Jahr zum dritten Mal das Cover des ‚Sports Illustrated Swimsuit‘-Magazins.

Und ihr Personal-Trainer, Ben Bruno, der ihr zu ihrem beneidenswerten Körper verhalf, hält die Schönheit nicht nur für ein klassisches Cover-Girl, sondern auch für eine große Fitness-Inspiration für junge Frauen: „Ich weiß, dass Kate schon viele Mädchen inspirieren konnte, die vorher dachten, dass sie durch das Stemmen von Gewichten dick und mächtig werden würden und es deshalb nicht getan haben. Nun sehen sie aber, wie Kate aussieht und trainieren nun auch fleißiger.“

Über die gemeinsamen Workouts mit der sexy Blondine sagt Bruno: „Nachmittags gehen wir entweder gemeinsam raus oder sie geht mit ihrem Hund Harley wandern. Sollte aber ein wichtiges Shooting anstehen, dann spielen wir noch eine Stunde Tennis jeden Tag. Krafttraining ist unser Hauptgang und Cardio ist unsere Beilage. So hat jeder seinen Platz am Tisch. Hauptsächlich geht es uns aber um das Krafttraining. Und das sollten alle Frauen machen, die etwas an ihrem Körper ändern wollen.“

Zudem setze er Kate auch nicht auf eine strenge Diät, wie er ‚E! News‘ verrät: „Sie belohnt sich hier und da gerne mal. Natürlich größtenteils gesund, aber sie liebt Wein und Süßigkeiten. Es ist aber immer eine Frage der Mäßigung. Ich bin sehr stolz auf ihre harte Arbeit. Denn viele Leute werden zwanghaft, sobald solch ein großes Event ansteht. Aber sie hat es geschafft, einen ausgeglichenen Lebensstil zu führen.“