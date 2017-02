Linkin Park mit neuem Album "One More Light"

Donnerstag, 16. Februar 2017, 22:07 Uhr

Linkin Park sind nicht die, die Angst haben. Nicht vor großen Aufgaben, nicht vor Neuerungen und erst recht nicht vor Genre-übergreifenden Feature-Artists.

Foto: Warner Muisic

Mit der Veröffentlichung der neuen Single ‚Heavy (feat. Kiiara)‘ beweisen Linkin Park nicht nur, dass sie erneut den nächsten Schritt gehen und sich wieder einmal in grandioser Art und Weise neu erfinden, sie kündigen auch die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums ‚One More Light‘ an. Es stellt sich die Frage, wie diese Neuerfindung, diese Weiterentwicklung einer zweifach Grammy-ausgezeichneten Band aussehen soll.

Wie gewohnt, haben die sechs Musiker aus Kalifornien auch hierauf eine Antwort: Durch eine entwaffnende Offenheit! ‚One More Light‘ ist ein Zeugnis dafür, wo die einzelnen Band-Mitglieder als Menschen stehen. Sie haben ihre Rollen als Bandmitglieder, Väter, Männer und Freunde gefunden und den Mut, genau das offen und ehrlich in ‚One More Light‘ zu spiegeln.

Mit der heute erschienen Single ‚Heavy (feat. Kiiara)‘ machen sie heiß auf das kommende Album ‚One More Light‘, das ab 19. Mai zu haben ist.