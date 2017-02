Marc Anthony: Frisch geschieden und schon wieder 'ne junge Neue?

Donnerstag, 16. Februar 2017, 15:05 Uhr

Salsa-Sänger Marc Anthony (48) hat sich offenbar schon wieder ein neues, sehr junges Model-Mädchen geangelt. Das berichtet das US-Promiportal ‚TMZ’.

Die Scheidung von dessen vierter Gattin, dem venezuelanischen Model Shannon De Lima (29) ist gerade erst seit Montag (13. Februar) offiziell – die Trennung gaben beide im November letzten Jahres bekannt. Der Herr und Ex-Mann von Latina Jennifer Lopez (47) scheint aber keine Zeit verloren zu haben, sich „wieder auf die Pirsch“ zu machen.

Mit seiner 27 Jahre jüngeren neuen Model-Freundin Mariana Downing (21) soll er nämlich schon seit einigen Monaten zusammen sein. Der erste Annäherungsversuch nach dem Treffen bei einer Dinner-Party wäre dann auch „ganz zackig“ vonstatten gegangen, so ‚TMZ’. Angeblichen „Zeugen“ zufolge hätte er sich sofort in sie verguckt und machte sich ohne Zögern daran, „seine Beute zu erlegen“. Am selben Abend hätten die beiden dann auch ihre Telefonnummern ausgetauscht.

Seitdem soll das junge Model bereits mit ihm zu einer seiner Shows gereist sein. Zudem hätten sie auch schon einen gemeinsamen Karibik-Urlaub verbracht. Marc Anthony scheint also seiner Ex-Gattin La Lopez in nichts nachzustehen, wenn es darum geht, sich nach einer Trennung schnell wieder in eine neue Beziehung zu stürzen. Shannon De Lima hatte der vierfache Vater (zwei Kinder davon aus der Ehe mit Miss Lopez) im November 2014 geheiratet. Zuvor war er mit der Latina (2000 bis 2014) und Dayanara Torres (2000 bis 2004) sowie Maria Von Ritchie Lopez (2000 bis 2002) verheiratet. (CS)