Nee, oder? Bei Ross Antony ist jetzt schon wieder Weihnachten!

Donnerstag, 16. Februar 2017, 16:10 Uhr

Für diese Jahreszeit ungewöhnliche Bilder erreichten uns von unserem Lieblings-Exil-Briten Ross Antony. Der singende Strahlemann wurde gestern im Weihnachtsmann-Kostüm gesichtet und wir von klatsch-tratsch.de wollten flugs wissen, was er denn zu sich genommen hatte. Des Rätsels Lösung ist banal….

Nun gut, man kennt das: Schoko-Osterhasen stehen jetzt schon in den Supermarkt-Regalen und Lebkuchen gibt’s im August. Aber Weihnachtsbaum-Deko, Geschenke und Santa-Claus-Mütze im Februar? Der MDR zeichnet in Leipzig gerade gleich fünf Shows „Meine Schlagerwelt“ sozusagen in einem Rutsch auf, die über das Jahr ausgestrahlt werden, darunter eben auch die Weihnachtsshow, die erst im Dezember ausgestrahlt werden wird. Moderator Ross scheint es professionell zu nehmen, auch wenn der ein oder andere Gesichtsausdruck bei der Aufzeichnung nicht gerade von weihnachtlicher Stimmung zeugt.

Das ist auch gar nicht so einfach, denn die verschiedenen Sendungen werden nicht etwa in zusammenhängender Reihenfolge aufgenommen, sondern im Laufe des Produktionstages werden verschiedene Teile aufgenommen, die später dann zusammengeschnitten werden.

Ross verriet dazu klatsch-tratsch.de: „Ich liebe Weihnachten. Es ist mein absolutes Lieblingsfest und der Winter ist meine liebste Jahreszeit, es kommt mir also sehr gelegen, wieder und wieder Weihnachten zu erleben und zu geniessen.“ Der Sympathikus verriet zudem auch gleich, dass er durchaus rechtzeitig daran denke, Weihnachtsgeschenke zu kaufen: „Die kaufe ich eigentlich das ganze Jahr über. Wenn ich etwas sehe, was ich gerne zu Weihnachten verschenken möchte, weil es auf die betreffende Person passt, dann achte ich da nicht auf die Jahreszeit.“

Der Sänger ist jedenfalls sehr glücklich darüber, das alle seine MDR-Shows in die 3. Staffel gehen: „Meine Schlagerwelt – Die Party mit Ross Antony“, „Schlager einer Stadt“ und „Die große Silvester-Schlagerparty“. Und was ihn besonders freut: „Mein Kinderbuch ‚Mein Freund Button‘ kommt jetzt auch in Italien und Spanien auf den Markt“. (PV)