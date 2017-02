Best Dress of the Day (449): Christie Brinkley glänzt mit 63 wie 'ne 30-Jährige

Freitag, 17. Februar 2017, 20:54 Uhr

Anlässlich einer Party der Zeitschrift „Sports Illustrated“, die ihre diesjährige Swimsuit-Ausgabe feierte, zeigte sich das amerikanische Model Christie Brinkley kürzlich in einem eleganten Outfit auf dem roten Teppich in New York.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Und bei dieser Frau weiß man nun gar nicht, wo man hinschauen soll: Die 63-Jährige (richtig gelesen: dreiundsechzig!) erschien in einem roten Overall, der ihre sportliche Figur perfekt in Szene setzte. Die Farbe Rot ist momentan der Trend des Frühjahrs und in allen Formen und Varianten in den Shops zu finden. Christies schicker Einteiler überzeugte mit langen Ärmeln und hochgeschlossen. Der enge Schnitt betonte die schmale Taille der hübschen Blondine und gemeinsam mit der passenden Clutch und goldenen High Heels wurde der Look zum Hingucker des Abends.

Doch wie schafft Brinkley es in ihrem Alter noch so jung und frisch auszusehen? Man könnte sie fast für Anfang 30 halten, wenn man das Foto, welches sie und ihre zwei Töchter in der besagten Ausgabe der „Sports Illustrated“ in Bademode zeigt, betrachtet. Die Haut ist straff, die Beine sind gebräunt und die blonde Mähne perfekt gestylt. In dem raffinierten, schwarzen Badeanzug kann die zweifache Mutter zweifelsfrei mit ihren jungen Töchtern mithalten.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Doch so mysteriös wie es scheint, ist das Geheimnis um Christies jugendliches Aussehen gar nicht. „Ich ernähre mich hauptsächlich vegan mit viel Gemüse, Quinoa und Couscous“, verriet sie in einem Interview mit dem „People“-Magazine. Außerdem schwört sie auf Sport und viel Lachen. Auf Botox verzichtet Brinkley allerdings komplett und lässt sich lediglich ab und zu Filler gegen die Falten spritzen. Natürlich spielen auch Makeup und die richtige Gesichtscreme eine große Rolle. Wir sagen Wow! (HA)