Der liebe Gott ist wieder im Krankenhaus

Freitag, 17. Februar 2017, 13:14 Uhr

In den letzten Jahren hat Karel Gott immer wieder mit Gesundheitsproblem zu tun gehabt. Jetzt musste der tschechische Schlagerstar erneut operiert werden.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Gott ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 77-Jährige sei wegen eines akuten Darmverschlusses operiert worden, teilte seine Sprecherin am Freitag mit. Er befinde sich bereits seit Montag in der Prager Klinik, habe die Operation gut überstanden und müsse sich noch einige Tage erholen. Karel Gott kämpfte in letzter Zeit mit einer ganzen Reihe von Gesundheitsproblemen. Erst im November war er wegen starker Rückenschmerzen operiert worden. Im vorigen Jahr hatte er nach mehreren Operationen und einer Chemotherapie seinen Lymphdrüsenkrebs überstanden.





Karel Gott hat im Laufe seiner Karriere nach Schätzungen mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Bekannt ist er für Lieder wie „Biene Maja“, „Einmal um die ganze Welt“ und „Für immer jung“. Seinen ersten Auftritt hatte er im Jahr 1957 bei einem Amateurwettbewerb. Zuletzt stand er in einer kleinen Serie von Kammerkonzerten mit befreundeten Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Im Oktober sang er beim ARD-„Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle. (dpa)