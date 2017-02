Ed Sheeran überrascht heute mit "How Would You Feel (Paean)"

Freitag, 17. Februar 2017, 13:05 Uhr

Anlässlich seines heutigen 26. Geburtstages freut sich Ed Sheeran, „How Would You Feel (Paean)” mit der Welt zu teilen – ein brandneuer Song von seinem mit Spannung erwarteten neuen Album “ ÷“ (divide), das am 3. März erscheint.

Foto: Greg Williams

Geschrieben und produziert von Ed selbst, ist “How Would You Feel (Paean)” eine wunderschön orchestrierte Ballade, die sein herausragendes Songwriting ebenso eindrucksvoll zur Schau stellt wie sein tadelloses Gitarrenspiel. Derweil setzt Ed Sheeran seinen Siegeszug mit “Shape Of You” und “Castle On The Hill” fort. Die Songs sind auf Platz 1 und 3 der Single-Charts in Deutschland, „Shape Of You“ hat zudem Gold-Status bei uns erreicht.

In Großbritannien belegen beide Songs Platz 1 und 2 der Charts, nunmehr die fünfte Woche in Folge. Damit stellt Ed Sheeran in seiner Heimat einen neuen Rekord als Künstler mit den längsten beiden Top-Positionen in den Charts auf und löst Justin Bieber ab. Beide Singles haben in knapp über einem Monat zusammengenommen mehr als 1 Milliarde Streams generiert, „Shape Of You“ bricht dabei unablässig seine eigenen wöchentlichen Streaming-Rekorde bei Spotify, mit zuletzt 53 Millionen wöchentlichen Streams!

Nach seinen triumphalen Auftritten bei Saturday Night Live und den Grammy Awards wird Ed kommende Woche bei den BRIT Awards live performen. Im März ist Ed Sheeran auf ausverkaufter Deutschlandtour.