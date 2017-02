Game of Thrones: Sophie Turner spoilert mehr Details zu Sansa

Freitag, 17. Februar 2017, 18:09 Uhr

Im Sommer beginnt die siebte und damit vorletzte Staffel der Fantasie-Serie „Game of Thrones“. Die Fans sind gespannt, wie es weiter gehen wird. „Sansa“-Darstellerin Sophie Turner (20) verriet jetzt versehentlich ein Detail, das wahrscheinlich nicht hätte rauskommen sollen.

Am Dienstag war die schöne Schauspielerin auf dem Roten Teppich beim BAFTA-Award in London. Dort sprach sie mit der Reporterin von „HeyUGuys“. Auf die Frage, was in den nächsten Monaten bei ihr auf dem Plan stehe, antwortete sie: „Wir beginnen bald mit den Dreharbeiten für den kommenden ‚X-Men‘-Film. Die siebte Staffel von ‚Game of Thrones‘ ist jetzt im Kasten und dann werde ich noch ein paar Filme drehen, bis der Dreh der achten Staffel beginnt.“ Stop, stop, stop, das heißt Sansa überlebt die siebte Staffel?! Gut zu wissen, denn bei GoT kann man sich da ja nie sicher genug sein. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Sophie Turner eine kleine Spoilerin war.

Schon im Dezember deutete sie gegenüber „Velture“ an, dass ihre Serienrolle eine deutliche Veränderung durchleben und ihre „dunkle Seite“ entdecken wird. „Sie spielt das Spiel jetzt mit und das sehr rücksichtslos. Wenn sie etwas will, dann geht sie raus und holt es sich.“ Man darf gespannt sein. Die neuen Folgen der HBO-Serie beginnen wahrscheinlich im Sommer. Ein genauer Sendetermin steht aber noch nicht fest. (LK)