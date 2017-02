George Clooney: Mama verrät das Geschlecht der Zwillinge

Freitag, 17. Februar 2017, 14:50 Uhr

George Clooneys Mama Nina (77) hat das Geschlecht der Zwillinge ihres Sohnes verraten, die im Juni auf die Welt kommen sollen. Gegenüber dem US-Promiportal ‚Radar Online’ offenbarte sie ganz aufgeregt Details: „Es wird von jedem eins sein. Ja, ein Junge und ein Mädchen. Das ist es, was man mir erzählt hat.“

Nick Clooney mit Gattin Nina Bruce und Sohnematz 2008. Foto: HRC/WENN

Und sie fügte begeistert hinzu: „Wie wundervoll! Mein Ehemann und ich sind extrem aufgeregt.“ Die Namensvergabe würden Oma und Opa (Journalist Nick Clooney, 83) aber den Eltern überlassen. Die überglückliche 77-Jährige erklärte: „Ihre Namen wurden mir nicht mitgeteilt. Das ist George und Amals Angelegenheit.“ Wenn der Nachwuchs dann aber erst einmal da ist, wird es ihnen wohl nicht an potenziellen Babysittern mangeln. Da wären nämlich schon einmal die Kinder von Clooneys älterer Schwester Adelia, also die Cousins der Zwillinge (20 und 25 Jahre alt). Der 55-jährige Schauspieler und die 39-jährige Menschenrechtsanwältin Amal Clooney sind seit 2014 verheiratet.

Und die Mutter des Oscar-Preisträgers verriet schon zu der Zeit über das Paar: „Wir könnten nicht glücklicher sein. Auf einem intellektuellen Level sind sie auf Augenhöhe. Das ist ihm sehr wichtig. Amals Welt könnte nicht unterschiedlicher sein im Vergleich zum Hollywood-Lifestyle. Sie teilen zudem einen Sinn für Witz und Humor und sind beide sehr fürsorglich.“ Na, da scheint ja Mamas Begeisterung für ihren Sohn und ihre Schwiegertochter keine Grenzen zu kennen! Laut ‚Us Weekly’ habe Amal Clooney übrigens schon die meisten Vorbereitungen für die Geburt im Sommer getroffen. Sie hätte unter anderem schon das Krankenhaus in London ausgesucht und auch an eine „Reserve“ in New York City gedacht, falls das Paar zu der Zeit unterwegs ein sollte…(CS)