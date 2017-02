Levina: Das ist ihr Video zum ESC 2017

Freitag, 17. Februar 2017, 13:29 Uhr

Am Donnerstag vergangener Woche wurde Levina zur deutschen Vertreterin beim diesjährigen Eurovision Song Contest gekürt und der Siegertitel „Perfect Life“ veröffentlicht.

Foto: weownyou

Nun liegt auch schon das Video zu dem Song vor, mit dem die 25-jährige Deutschland im ESC-Finale am 13. Mai in Kiew vertreten wird (siehe unten). Das Erste überträgt ab 21 Uhr live. Am morgigen Samstag, den 18. Januar, absolviert Levina ihren ersten großen TV-Auftritt seit dem ESC-Vorentscheid „Unser Song 2017“: als einziger Musik-Act wird sie in der Pro Sieben-Samstagabendshow „Schlag den Star“ auftreten, in der diesmal Tim Bendzko und Stefan Kretzschmar ihre Kräfte messen.

