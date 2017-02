Nicole Kidman mit Lenny Kravitz verlobt

Freitag, 17. Februar 2017, 8:37 Uhr

Nicole Kidman hätte fast Lenny Kravitz geheiratet. Die 49-jährige Schauspielerin datete den 52-jährigen Musiker im Jahr 2004, nachdem sie sich ein Jahr zuvor kennen gelernt hatten.

Nun verriet Kidman, dass der ‚Can’t Get You Off my Mind‘-Interpret sogar um ihre Hand angehalten hat. Gegenüber ‚Net-A-Porter‘ sprach die Hollywoodikone über ihre Verbindung zu Lenny, mit dessen Tochter sie für ‚Big Little Lies‘ vor der Kamera stand: „Naja, ich kannte Zoë, da ich mit ihrem Vater verlobt war. Alles bleibt in der Familie! Ich liebe Lenny, er ist ein toller Typ.“

Laut Kidman hielt die Beziehung nicht, da die beiden einfach noch nicht bereit waren. Sie erklärte: „Es war einfach nicht richtig. Ich war noch nicht bereit. Wir waren nicht bereit.“ Die ‚Lion‘-Darstellerin ist seitdem glücklich mit dem Country-Sänger Keith Urban verheiratet und zieht mit ihm zwei Töchter groß.

Doch Liebe auf den ersten Blick war es wohl nicht für beide, wie Kidman, die längst mit Keith Urban verheiratet ist, verriet: „Ich war so verknallt in ihn und er war überhaupt nicht an mir interessiert. Das ist wirklich wahr! Er hat mich vier Monate lang nicht angerufen.“ Und bis heute habe sie Urban, den sie im Juni 2006 heiratete, nie danach gefragt, warum es so lange gedauert habe, wie sie Ellen DeGeneres erzählt: „Es gibt bestimmte Dinge, und das wird jeder Verheiratete bestätigen, die du einfach dabei belässt. Wir sind jetzt zusammen und alles ist gut. Es gibt also keinen Grund, alte Dinge wieder aufzuwühlen.“