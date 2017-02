Take That: Neuer Song, neues Album "Wonderland"

Freitag, 17. Februar 2017, 13:47 Uhr

Take That veröffentlichen heute (17. Februar) ihren neuen Song ‚Giants‘. Die ‚Flood‘-Hitmacher, die sich aus Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald zusammensetzen, haben damit die Leitsingle ihrer neuen LP ‚Wonderland‘ enthüllt.

Das Lied ist Teil des Albums, das das erste der Band seit über zwei Jahren ist. Für ‚Wonderland‘ hat sich die Gruppe mit einigen bekannten Namen der Produktionsszene zusammengesetzt, darunter Tony Hoffer (Beck, Supergrass, Goldfrapp), Star-Produzent Stuart Price (Madonna, The Killers, Gwen Stefani) und Mark Crossy (Arctic Monkeys, The Gaslight Anthem). Für ‚Giants‘ arbeiteten sie mit Mark Ralph (Clean Bandit, Years & Years) zusammen.

Die Aufnahme, auf die sich die Fans noch bis zum 24. März gedulden müssen, wird auch die erste LP sein, die seit ihrem Hitalbum ‚Everything Changes‘ im Jahr 1993 wieder auf einer Schallplatte veröffentlicht wird. Die Neuigkeit wurde angekündigt, nachdem bekannt wurde, dass die Band eine Tour quer durch Großbritannien macht, wobei von den 32 Veranstaltungsorten die meisten bereits ausverkauft sind.

Für die Tour werden Robbie Williams und Jason Orange wohl noch nicht mit von der Partie sein, aber Gary Barlowe ist zuversichtlich, dass die ehemaligen Bandkollegen in der Zukunft wieder Teil der Gruppe sein werden. Der Star meinte: „Wir sind an dem Punkt in unsere Karriere, wo wir so begeistert sind, wie nie zuvor.“