Joey Heindle und das Problem mit diesem Kraftpaket

Samstag, 18. Februar 2017, 16:02 Uhr

Popsänger und Ich-Darsteller Joey Heindle (23) hat neben seiner Freundin noch einen weitere Liebste: „Jersey“. Doch die Lady macht ihm offenbar stärker zu schaffen als er bisher glaubte.

Foto: VOX/ Mina TV

„Kleine Hunde mag ich nicht so gerne. Ich brauchte etwas zum Anfassen, etwas Großes“, so der einstige Dschungelkönig Joey Heindle. Für ihn und seine Verlobte Justine Dippl – die einstige „Miss Osnabrück“ – war die Dobermann-Hündin daher Liebe auf den ersten Blick. Doch die fast zweijährige Hündin zieht beim Gassigehen so sehr an der Leine, dass das junge Paar dem vierbeinigen Kraftpaket hilflos ausgeliefert ist. Auch wenn die energiegeladene Hundedame frei laufen darf, schert sie sich kein Stück um die Kommandos von ihren Besitzern.

Hundetrainer Martin Rütter, quasi „der Mann für alle Felle“, stellt schnell fest: „Euer Hund ist genau wie ihr: Er ist sehr liebenswert, hat aber null Struktur!“

Foto: VOX/ Mina TV

Beim Staffelauftakt „Der V.I.P. Hundeprofi“, heute um 19.10 Uhr bei VOX zeigt, gehen Joey Heindle, Gesangskollegin Anna-Maria Zimmermann („Ich brauche einfach Hilfe, da ich nicht weiß, wie ich dieses aggressive Bellen abstellen kann“) sowie Männermodel Mario Galla („Mein Hund ist im Park als ‚Ober-Rammler‘ bekannt“) in die Hundeschule des Tierpsychologen. Werden die Stars und ihre Vierbeiner ihr Klassenziel erreichen?

Martin Rütter, geboren 1970 in Duisburg, studierte Tierpsychologie an einer Privatakademie für Tierheilkunde in der Schweiz. Hunde waren seit jeher fester Bestandteil in seinem Leben, er absolvierte Praktika in Wolfsaufzuchtstationen und setzte sich 1992 bei einem Aufenthalt in Australien eingehend mit dem Leben und Verhalten von Dingos auseinander.

Weiterhin ist Martin Rütter als tierpsychologischer Berater, Buchautor und Verfasser zahlreicher Publikationen sowie als gefragter Referent und beliebter TV-Hundeexperte aktiv. Seit 2008 ist Rütter bei VOX in der Sendung „Der Hundeprofi“ im Einsatz, um knifflige Fälle in der Beziehung zwischen Mensch und Hund zu lösen